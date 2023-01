Nach der Gewaltorgie in Berlin – «Wo es Missstände gibt, schauen wir gern weg» Die Angriffe auf Feuerwehr und Polizei in Berlin veranlassen den langjährigen SPD-Politiker Fritz Felgentreu zu einem Weckruf: Man müsse die Probleme ehrlich benennen, fordert er. Mit Rassismus habe das nichts zu tun. Georg Ismar aus Berlin

Eine Spur der Verwüstung: Ein ausgebrannter Bus nach den Randalen in Neukölln in Berlin. Foto: Markus Schreiber (AP)

Fritz Felgentreu mag das klare Wort. Er war Vize-Landeschef der Berliner SPD, Kreisvorsitzender der SPD in Neukölln und acht Jahre Bundestagsabgeordneter. Nach der Eskalation an Silvester in Berlin fordert er Ehrlichkeit in der Debatte.