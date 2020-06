Führerkult in Turkmenistan – Wo ein Pferd mehr gilt ist als ein Mensch Der turkmenische Herrscher behauptet, Corona könne seinem Land nichts anhaben. Doch die Wirtschaftskrise kratzt an seinem Siegerimage. Zita Affentranger

Ein begeisterter Pferdeliebhaber: Präsident Gurbanguli Berdimuchammedow . Foto: Baris Oral/Getty Images

Turkmenistan gehört – zusammen mit Nordkorea – zu den Inseln der Glückseligen: Beide Länder sind nämlich laut offiziellen Angaben vom Coronavirus verschont geblieben ist. Man habe null Infektionen und deshalb auch null Tote, behauptet die turkmenische Führung. Zwar gibt es mehr Kontrollen auf den Strassen, was dem autoritären Regime durchaus ins Konzept passt, doch es gilt kein Mindestabstand, und das Tragen von Masken wird nicht gerne gesehen, manchmal sogar bestraft.

Anstelle eines Lockdown unterhält das Regime das Volk seit Monaten mit bombastisch inszenierten Festen: Vor einigen Tagen etwa mit dem Tag des Velos. Tausende radelten in den gleichen grünen Trainingskleidern durch die Hauptstadt Aschchabad.

Belohnt wurden sie am Ende der Tour mit einem 30 Meter hohen Denkmal zu Ehren des Velos: Eine blaue Weltkugel mit einem überdimensionalen Turkmenistan drauf, die unten von goldenen Kamelen und oben von goldenen Velofahrern umrundet wird. Präsident Gurbanguli Berdimuchammedow, der sich der Nation abwechselnd als begnadeter Velofahrer, Reiter, Sänger, Autorennfahrer oder Soldat präsentiert, liess zur Feier des Tages mit einem milden Lächeln Tausende Luftballons steigen.

Vor dem Tag des Velos hatte Turkmenistan den Tag des Teppichs gefeiert, den Tag der Flagge, den Tag der Kinder. Und nicht zu vergessen die nach russischem Vorbild inszenierte Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 9. Mai, die erste in der Geschichte des unabhängigen Turkmenistans. «Der Staat für die Menschen», lautete bei den Festivitäten ein Slogan. «Gesundheit und Glücklichsein» ein anderer. Tausende Menschen standen bei den Anlässen jeweils ungeschützt eng zusammen.

Auch die bis ins Detail choreografierten Aufmärsche vor imposanten Kulissen erinnern an Nordkorea, dem Turkmenistan in Sachen Diktatur kaum nachsteht: Nur gerade 2 von 100 Punkten bekommt das Land im Bericht der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House für politische Freiheit, nur in Syrien ist die Lage noch schlimmer. Und Reporter ohne Grenzen sehen Turkmenistan in Sachen Pressefreiheit auf Platz 179 von 180.

Die Kette aus Gold und Diamanten wiegt rund ein Kilo.

Das Land in Zentralasien ist fast völlig von der Umwelt abgeschottet, und Präsident Gurbanguli Berdimuchammedow betreibt ähnlich wie sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Jong-un einen kruden Führerkult. Eine goldene Statue zeigt den 63-jährigen Turkmenen auf einem steilen Felsen hoch zu Ross. In Gold, versteht sich. Zum Geburtstag liess er sich vor Jahren einen Orden stiften, der nur an amtierende Präsidenten vergeben werden kann: Die Kette aus Gold und Diamanten wiegt rund ein Kilo.

Nun allerdings bröckelt das sorgsam aufgebaute Bild der florierenden Nation gefährlich. Egal, ob es nun Corona-Fälle gibt oder nicht: Das Virus hat das Land in eine tiefe Krise gestürzt. Auf oppositionellen Internetseiten tauchen Bilder von Menschen auf, die vor Bäckereien Schlange stehen, es fehlt an Brot, Mehl, Öl und Zucker. Die Polizei zeigt Präsenz vor den Läden, denn die Menschen murren über die Versorgungskrise.

Turkmenistan ist fast komplett abhängig vom Export von Erdgas, das bis zu 90 Prozent der Einkünfte ausmacht und von dem das Regime lange gut gelebt hat. Doch der tiefe Ölpreis hat auch zum Preisverfall beim Gas geführt. Die letzten fünf Jahre haben sich die Einnahmen laut Schätzungen halbiert. Und die weltweite Corona-Krise hat den Abwärtstrend massiv beschleunigt, nicht zuletzt, weil China neben Russland einer der Hauptabnehmer für turkmenisches Gas ist und den Import gedrosselt hat.

Der Lebensstandard ist massiv gesunken in Turkmenistan. Die Menschen klagen, dass auf immer grösseren Flächen des Wüstenlandes Baumwolle angepflanzt werde, das Regime versucht damit die finanziellen Einbussen beim Gasexport wettzumachen. Doch nun fehlt der Weizen für das Brot. Sie schätze die Arbeitslosigkeit auf 60 Prozent, sagte Kaisa Alliksaar von Radio Free Europe noch vor der Krise.

Die Menschen bezahlen den Preis

Der Staat hat derweil wegen der sinkenden Einkünfte immer mehr seiner finanziellen Pflichten auf die Regionen oder auf die Menschen selber abgewälzt. Die Turkmenen bezahlen erstmals seit den 90er-Jahren für Wasser, Gas und Elektrizität. Unter Druck kommen sie zudem durch die lokalen Behörden: Manche der verarmten Regionen, die ebenfalls keine Mittel mehr aus dem Zentrum erhalten, generieren ihr Geld offenbar damit, dass sie mehr Verkehrsbussen verteilen.

Als im Frühling ein schwerer Sturm in Teilen Turkmenistans grossen Schaden anrichtete, gingen Hunderte auf die Strasse, weil der Staat sie komplett im Stich liess. Die Staatsmedien schwiegen die Katastrophe weitgehend tot, aus dem Zentrum kam keinerlei Hilfe. Auch nach Wochen gab es noch immer keinen Strom. Zur gleichen Zeit schickte Turkmenistan jedoch Hilfe nach Russland und in den Iran, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Und um zu zeigen, dass man in dieser Hinsicht selber alles im Griff hat.

Von Krise ist beim Thema Pferd besonders wenig zu spüren.

Präsident Berdimuchammedow rät seinen Untertanen zum Verbrennen von Steppenraute, eine Heilpflanze, die halluzinogene Stoffe entwickeln kann. Das soll das Virus fernhalten. Dass Turkmenistan im Gegensatz zu allen anderen Ländern der Region wirklich Corona-frei ist, glaubt niemand. Turkmenische Gesundheitsstatistiken seien nicht zuverlässig, sagen westliche Gesundheitsexperten. Das Land habe auch behauptet, man habe keine HIV-Infektionen, zudem ist offenbar ein Pestausbruch vor ein paar Jahren nicht dokumentiert worden.

Tag des Velos in Aschchabad: Velofahrer umrunden das neue Denkmal. Foto: AFP

Doch das alles ficht den starken Mann im Land nicht an. In Videos sieht man Gurbanguli Berdimuchammedow durchs menschenleere Aschchabad radeln, bei jedem Fest ist er als Landesvater mit dabei. Ganz besonders natürlich am Nationalen Tag des Pferdes. Von Krise ist beim Thema Pferd besonders wenig zu spüren: 680 Millionen Franken hat er unlängst für Pferde und ihre Züchter gesprochen. Der Gewinner des Pferdeschönheitswettbewerbs hat laut Radio Free Europe vom Präsidenten einen Audi Q8 bekommen.

Für Berdimuchammedow kommt das Volk bestenfalls an zweiter Stelle, er liebt Pferde über alles. Sein Lieblingspferd Rowach (übersetzt: Wohlstand) besingt er zusammen mit seinem Enkel Kerimguli eindringlich in öffentlichen Auftritten. «Du bist wie der Wind in der Dämmerung, wie ein Eid, der geschworen wurde … Du bist eine Inspiration, Rowach», sagt er über das Pferd, das der turkmenischen Rasse der Achal-Tekkiner angehört, einer der ältesten Pferderassen der Welt.

Die Achal-Tekkiner sind das wasserarme Wüstenklima gewöhnt und extrem zäh. Berdimuchammedow hält sich ein eigenes Gestüt und reitet auch selber Rennen. Vor einigen Jahren ist der Präsident bei einem Pferderennen vom Tier gestürzt, die Bilder davon gingen um die Welt, obwohl das Regime versucht hatte, den wenig rühmlichen Vorfall unter dem Deckel zu halten.

Turkmenistan ist das geblieben, was es war: eine Diktatur.

Die Turkmenen lebten zuerst unter der sowjetischen und seit der Unabhängigkeit vor bald 30 Jahren unter der turkmenischen Diktatur. 2006 starb der erste Präsident, Saparmurat Nijasow, dessen Führerkult groteske Formen angenommen hatte. Niemand, so glaubten Beobachter damals, würde in die Fussstapfen des grossen Turkmenbaschi, des Vaters aller Turkmenen, treten können, der sogar die Monate des Jahres nach sich benennen liess. Diese Diktatur schien dem Tod geweiht.

Doch dann erwies sich das System Nijasow als viel stabiler als gedacht: Mit Berdimuchammedow kam ein weitgehend unbekannter Vizepremier an die Macht, ein ausgebildeter Zahnarzt, den viele für eine reine Übergangsfigur hielten. Stattdessen avancierte er schnell zum neuen Führer. Sein Regime unterscheidet sich heute praktisch nicht mehr von dem des übermächtigen Vorgängers. Turkmenistan ist damit das geblieben, was es war: eine voll ausgebildete Diktatur.

Selbst die Haare färben ist gefährlich

Doch obwohl sich die Turkmenen ein hartes Regime gewohnt sind, ist die Verzweiflung mancherorts inzwischen so gross, dass die Menschen trotz Angst und Kontrolle protestieren. Bis zu 1000 Menschen sollen im Mai nach den Unwettern gegen die Regierung demonstriert haben in der Region Turkmenabad. Das wäre die grösste Demonstration, die das Land seit der Unabhängigkeit gesehen hat.

Denn wer protestiert, landet schnell im Gefängnis in einem Land, das seinen Frauen im Staatsdienst das Färben der Haare und das Lackieren der Fingernägel verbietet. Wer sich widersetzt, wird entlassen. Und seit der Präsident sein ergrauendes Haar nicht mehr färbt, ist dies natürlich auch allen anderen Männern im Land unter Strafe verboten.