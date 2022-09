Die Küste von North Carolina – Wo die Flusskrebse singen und Elvis auf dem WC spricht Warum man im Süden des US-Bundesstaats North Carolina auf unzählige Berner Bären trifft. Weshalb man hier keine Kalorien zählt und auf keinen Fall eine Coca-Cola bestellen sollte. Chris Winteler

Kein Rambazamba, nur das Gekreische der Möwen und der sanfte Wellenschlag: Carolina Beach. Foto: Moritz Hager

On the road in North Carolina, wir fahren entlang der Atlantikküste im Süden des Bundesstaates. Das Frühstück sollte eine Weile satt halten. Waitress Alicia, sie trug Ohrringe in Form von Spiegeleiern, empfahl frühmorgens den «Hungry Farmer»: Pancakes, French Toast, Rührei oder Spiegelei, Speck oder Würstchen, Maisgries oder Fritten. Auf der Menükarte fehlt hier die Angabe von Kalorien, wie es in den USA inzwischen oft anzutreffen ist. In den Südstaaten werden keine Kalorien gezählt, hier isst man «Soulfood», es ist unübersehbar.