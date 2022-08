Einkehren: Gnusswärch-Bistro – Wo der Senf ganz einfach dazugehört Im aargauischen Wegenstetten haben Monika Joss und Reto Kaufmann eher zufällig dazu beigetragen, dass das Dorf dank einem Bistro nun wieder einen Ort hat, wo man sich begegnen kann. Angefangen hat das Pop-up-Abenteuer mit hausgemachtem Senf. Robert Bösiger

«Irgendwie vom Himmel gefallen»: Monika Joss und Reto Kaufmann suchten eigentlich nur nach neuen Lagerkapazitäten – nun hat sich das Lädeli zum Gnusswärch-Bistro emanzipiert. Foto: Dominik Plüss

Hand aufs Herz: Wegenstetten, dieses Fricktaler Dorf mit seiner etwas über tausendköpfigen Einwohnerschaft, kennen die meisten doch höchstens vom gelegentlichen Durchfahren – wenn überhaupt. Mit etwas Glück ist einem womöglich zu Ohren gekommen, dass es dort am Waldrand irgendwo eine sehenswerte Lourdes-Grotte gibt. Der Erbauer, ein Leo Schreiber, wollte nach seinem Pilgerbesuch in der berühmten Grotte in seinem Heimatdorf eine möglichst identische Stätte nachbauen. Der Zufall will es, dass die Anlage vor ziemlich genau 90 Jahren, im Juni 1932, vom damaligen Ortspfarrer eingesegnet worden ist.