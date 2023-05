Porträt über Sam Altman – Wo der Open-AI-Chef auftaucht, herrscht Aufruhr Er hat mit Chat-GPT die Welt erstaunt, jetzt ist er auf Tournee. Über die Wandlung eines sanften Tech-Nerds zu einem Mann mit nicht nur lauteren Absichten. Philipp Bovermann , Jannis Brühl , Andrian Kreye

«Künstliche Intelligenz könnte neue gefährliche Keime erzeugen»: Mit solchen Aussagen schürt Sam Altman, Chef von Open AI, die Ängste vor der neuen Technologie. Foto: Kevin Dietsch (Getty Images)

Sam Altman kommt zu spät. Er war noch kurz beim Kanzler in Berlin. Olaf Scholz wollte mit ihm über künstliche Intelligenz (KI) sprechen, diese Technologie, von der auf einmal viele glauben, dass sie Wunder vollbringen kann oder gewaltigen Schaden anrichtet; diese Technologie, mit der man Billionen verdienen kann oder deretwegen man seine Stelle verliert. Seit Sam Altmans Firma Open AI im vergangenen Herbst die Sprach-KI Chat-GPT und den Bildgenerator Dall-E 2 veröffentlicht hat, versteht die Weltöffentlichkeit endlich, was KI bedeuten kann. Auch Olaf Scholz. Computer können nun zum Beispiel Unterhaltungen führen, Texte verfassen und Bilder generieren, die wirken, als sei ein Mensch beteiligt. Es ist ein Sprung in der technologischen Entwicklung, eine Disruption, die auf einmal möglich erscheint.