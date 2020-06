Trendsport auf Lybüchel-Areal – Wo Biker sogar über Autos fahren Eine neu eröffnete Halle bietet, was das Herz der Trial-Fahrer und Mountainbiker begehrt Daniel Aenishänslin

«Das ist auch eine Testphase», sagt Debi Studer, «eine Halle für Trial, Mountainbike und Pumptrack in einem gibt es meines Wissens in der ganzen Schweiz nicht.» Sie hoffe, das Nebeneinander funktioniere.

Die 35-jährige Studer ist das, was man eine Macherin nennt. Sie ist Präsidentin und Trainerin des Clubs «Bike Trial Academy Basel», Trial-Schweizer-Meisterin und nicht zuletzt die Mutter der neuen Biker-Halle auf dem Lysbüchel-Areal: 1037 Quadratmeter. Früher wars eine Werkstatt, in der Coop seine Fahrzeuge reparierte.

Bereits Anfang März hätte die Halle öffnen sollen. Doch das Coronavirus verhinderte dies. Nun öffnete Studer ihre Tore am Samstag gleich für alle, damit möglichst viele sich ein Bild vom Verein und ihrem Sport machen konnten.

Dabei hätte das die «Bike Trial Academy Basel» gar nicht nötig. «Ich stecke in einem Dilemma», sagt Studer. «Auf der einen Seite haben wir genug Mitglieder, auf der anderen Seite möchte ich jedem dieses Training möglich machen.» Eine Grundschule für jeden Biker sei das. Als lerne man bei ihr das Abc und könne hinterher mit Schreiben beginnen.

Ein Boom

Durch Geschicklichkeit Hindernisse überwinden: Der Trial-Sport erlebt gerade einen kleinen Boom in Basel. Noch im Februar 2019 trainierte Studer mit ein paar Kindern in der alten Zollhalle des Bahnhofs St. Johann. Seinen Anteil an dieser Halle hat der Verein behalten.

Da der Club jedoch kontinuierlich gewachsen ist, musste mehr Platz her. Platz, der in der alten Zollhalle nicht erhältlich war. Glücklicherweise konnte dieser praktisch um die Ecke gefunden werden.

Inzwischen sind rund 60 Frauen, Männer und Kinder im Verein Mitglied. Woher der Boom kommt, wisse sie auch nicht so genau. «Ich glaube, einen grossen Anteil daran hat Fabio Wibmer mit seinem Video ‹Home Office›. Es zeigt, wie einfach man mit Trial zu Hause Spass haben kann», sucht Studer nach Erklärungen.

Wer sich das Filmchen auf Youtube ansieht, hat wirklich Spass. Die meisten allerdings eher, wenn sie es beim Zusehen belassen. Denn Fabio Wibmer macht halsbrecherische Dinge mit seinem Bike.

«Ein ganz anderes Feeling»

Es ist etwas los in der Biker-Halle. Ein paar Knirpse geniessen die Jumpline. Hier sind auch Sprünge mit dem Mountainbike möglich. Unweit davon ist der Pumptrack. Ein Rundkurs mit Wellen und Steilwänden, den man absolviert, ohne in die Pedale zu treten. Er ist sehr gut geeignet für eine Fahrt mit dem Scooter.

«Den Pumptrack habe ich aus der Trick-Track-Halle in Zwingen, die geschlossen wurde», erzählt Studer. «Ich habe das ganze Material übernommen.» Mit etwas Vitamin B sei sie überdies zu jenem Peugeot gekommen, den die Trial-Akrobaten nun als Hindernis benutzen, auf ihn springen und befahren.

«Ein Schrottauto nur zwischengelagert auf dem Weg zum Schrottplatz», erklärt Studer. Ein Element, das nicht nachgebaut werden kann. «Es gibt nach, federt, ist rutschig – das ist nochmals ein ganz anderes Feeling.» Für Trial-Fahrer muss dies der ultimative Spass sein.

Nicht für immer

Finanziert wird dieses Biker-Paradies durch Mitgliederbeiträge, Sponsoren sowie Jahresabos der Vereine, welche die Halle quasi in Untermiete nutzen. Bereits fix ist die Zusammenarbeit mit den «Blauen Biker». Die Mountainbiker verfügen in Basel über ein eigenes Trainingsfenster. Mit einem weiteren Veloclub steht Studer in Verhandlungen.

Gerne würde sie die Halle zur Trendsporthalle für Biker machen. Zu einem Ort, den Interessierte unter Aufsicht, aber ohne geführte Trainings nutzen können, um ihren Spass zu haben. Das Ganze hat nur einen Wermutstropfen: Die «Bike Trial Academy Basel» ist nur Zwischennutzerin der Halle bis zum August 2021. Dann muss Debi Studer die nächste Halle eröffnen. Sie sucht bereits nach ihr.