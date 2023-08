Hat er gar keine Bedenken gehabt? Thomas De Courten (Vierter von links) tritt im auf Youtube mittlerweile gesperrten Wahlsong der SVP auf. Screenshot: Youtube

Das Oberbaselbiet ist ein geselliges Fleckchen Erde, wo man gern auch einmal das Tanzbein beziehungsweise

«-fuudi» schwingt. Es erstaunt also nicht, dass gleich vier von sechs Bundesparlamentariern und -parlamentarierinnen aus Liestal und oberhalb in der parlamentarischen Gruppe Rock/Pop im Bundeshaus sitzen. (Die Aufgabe dieser Gruppe besteht unter anderem darin, Veranstaltungen in der ganzen Schweiz zu besuchen, um die während der Sessionsanlässe behandelten Themen bezüglich Events und Musik «praxisnah zu vertiefen», wie es in einem Dokument des Bundes über die Parlamentsdienste heisst.)