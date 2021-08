Poller in der Innenstadt – Wo Basel eine Stadtmauer gegen Autos hochzieht Bisher gab es die Verkehrsblockierungspoller nur an einer Stelle. Das soll sich ändern. Basel rüstet zur Abriegelung gegen den motorisierten Verkehr auf, reduziert aber den Antiterrorschutz. Mischa Hauswirth

Bei der Einfahrt in den Spalenberg läuft seit 2018 ein Pilotprojekt für Poller als Einfahrsperre und Terrorschutz. Nun werden die höhenverstellbaren Einfahrtssperrzylinder auch an anderen Zufahrten zur Innenstadt installiert. Nicole Pont

Bisher gab es sie nur als Pilotprojekt. Oben am Spalenberg, bei der Einfahrt von der Lyss her, sorgen Poller dafür, dass niemand ohne Berechtigung hineinfahren kann. Am Montag hat das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) verkündet, dass nun sechs weitere Polleranlagen folgen werden. «Vorgesehen sind je eine Anlage beim Fischmarkt, in der Freien Strasse, der Rittergasse und der Kasernenstrasse sowie zwei Anlagen in der Steinenvorstadt», so das BVD. Die bestehende Pilotanlage oben am Spalenberg werde zudem optimiert.

Mit insgesamt sieben Polleranlagen will Basel künftig «die Zufahrt in die fussgängerfreundliche Innenstadt regeln». Doch das BVD sagt, dass es wohl eine Verkehrsbarriere gebe, aber beim Terrorschutz Abstriche gemacht werden müssten. «Im Februar 2019 hat der Grosse Rat einen Kredit über 2,4 Millionen Franken bewilligt. Die Anlagen sollten auch der Gefahrenabwehr im Fall von terroristisch motivierten Zufahrten mit Fahrzeugen dienen», schreibt das BVD. Allerdings überschreiten die Kosten für die Anlagen das Budget – das hat zur Folge, dass der Auftrag noch nicht vergeben werden konnte.

Zufahrtssperren statt Terrorschutz

Die Behörden haben bei ihrer Evaluation festgestellt, dass die Entwicklung von Antiterrorpollern aufwendiger ist als angenommen. «Dasselbe gilt für die Verankerung im Boden: Damit die Poller eine allfällige terroristisch motivierte Zufahrt mit einem Fahrzeug stoppen können, benötigen sie ein ausserordentlich starkes Fundament, das weit mehr Platz im Untergrund braucht, als an den meisten Standorten vorgesehen ist.» Würde man tatsächlich solche Fundamente im Boden anbringen wollen, müssten sämtliche Leitungen umplatziert werden – was zu einer deutlichen Kostensteigerung führen würde. Das BVD folgert, dass es einen wirksamen Antiterrorschutz nicht ohne zusätzliche Finanzspritze von 2 Millionen Franken gibt. Dafür bräuchte es einen neuen Grossratsbeschluss.

In der Freien Strasse, beim Bankenplatz, sind die Vorbereitungen für die Zufahrtspoller schon zu sehen. Foto: Mischa Hauswirth

Doch so weit soll es gemäss BVD nicht kommen: «Der Regierungsrat hat sich eingehend mit der Situation befasst und entschieden, dass er dem Grossen Rat keine Erhöhung der Ausgabenbewilligung für die zertifizierten Polleranlagen unterbreitet.» Die Regierung schätzt die Bedrohungslage als «vergleichbar mit anderen Städten» ein und sieht die Polleranlagen deshalb nur noch als «bauliche Zufahrtssperre zu einem Bereich mit einem potenziell hohen Fussgängeraufkommen». Es könnten nicht sämtliche Zufahrten zur Basler Innenstadt mit Polleranlangen ausgerüstet werden.

