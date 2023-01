Sweet Home: Veranstaltungstipp – Wo aus Wein eine Skulptur wird Interessieren Sie sich für neue digitale Technologien, Trends und Kreativität? Dann könnte das «House of Change»-Festival etwas für Sie sein. Marianne Kohler Nizamuddin

Hinter «House of Change» stecken die beiden Zwillingsschwestern Marisa Burn und Raphaela Pichler. Beide arbeiten als Künstlerinnen und Creative Consultants. Sie beraten und begleiten Firmen und Privatpersonen bei Kreativprozessen und helfen dabei, inspirierende und authentische Marken und Persönlichkeiten mitzugestalten. Mit ihrem Festival, das vom 26. bis 28. Januar in Zürich stattfindet, bringen Sie ihr Wissen und Netzwerk einem breiteren Publikum näher.

Das alljährlich wiederkehrende Festival bietet Creative Talks, Workshops und Vorträge, die Lust darauf machen, Neues zu erfahren und selbst umzusetzen. Letztes Jahr wurde ich zu einem Talk eingeladen und habe Fragen über Sweet Home und die Bedeutung des Wohnens beantwortet. Dieses Jahr sind unter anderem Debora Biffi und Benjamin Moser von «Designpreis Schweiz» dabei, die Floristin Ulrike Schumann von «Blüemli Sex Slow Flowers» und Lauren Wildbolz von «Future Cuisine». Natürlich gibt es auch Apéro, Lunch und die Möglichkeit, sich auszutauschen und neue kreative Kontakte zu knüpfen.

Gemäss der beiden kreativen Schwestern Marisa Burn und Raphaela Pichler hilft das «House of Change»-Festival, die eigene, kreative Stimme zu finden. Sie vertreten die Meinung, dass das Erkunden von neuen Technologien und Trends das Verständnis und die Orientierung in einer sich stets verändernden Welt fördert. Die Events, die im Rahmen des Festivals stattfinden, ermöglichen zudem, in direkten Kontakt mit Vordenkerinnen und Vordenkern zu treten.

Ein Highlight des Festivals ist der «Wine Sculpting Workshop» am Donnerstagabend, 26. Januar. Die Schweizer Weinexpertin Madelyne Meyer wird da auf inspirierende Art ihr Fachwissen teilen. Sie hat zusammen mit zwei Kolleginnen Edvin Weine gegründet, eine Weinwissensplattform mit Onlineshop. Zudem schreibt sie Bücher über Wein. Ihr erstes Buch «Endlich Wein verstehen» schaffte es auf die Schweizer Bestsellerliste.

An diesem unkomplizierten Abend, der für all jene gedacht ist, die Wein mögen und Freude an den schönen Dingen des Lebens haben, werden natürlich auch Weine degustiert. Ihr Charakter und ihre Eigenschaften werden aber nicht wie gewohnt schriftlich notiert, sondern in dreidimensionalen Skulpturen ausgedrückt.

«Unsere Creative Workshops, Talks und Vorträge verhelfen zu einem neuen Mindset und dienen dazu, eine berufliche Karriere und eigene Projekte ganzheitlich und innovativ weiterzuentwickeln.» Raphaela Pichler und Marisa Burn

Das «House of Change»-Festival findet vom 26. bis 28. Januar in Zürich in der VN Residency, Lessingstrasse 15 statt.

