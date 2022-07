Gespräche zwischen Macron und Putin – «Wladimir, wo hat denn dein Jurist Recht studiert?» Ein Dokumentarfilm zeigt, wie der französische Präsident mit Wladimir Putin und Wolodimir Selenski telefonierte. Er demonstriert die Arroganz des russischen Präsidenten – und hinterlässt offene Fragen. Simon Widmer

Telefonierten vor dem Ukraine-Krieg unzählige Male miteinander: Wladimir Putin und Emmanuel Macron. Foto: Odd andersen/Stephane Mahe (AFP)

20. Februar, vier Tage vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Emmanuel Macron telefoniert in seinem Büro mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem anderen Raum des Präsidialamtes sitzen diplomatische Beraterinnen und Berater des französischen Präsidenten und hören mit. Der Chefberater schickt Macron während des Gesprächs Textnachrichten, um ihn auf Falschbehauptungen des russischen Präsidenten hinzuweisen. Als Putin die prorussischen Separatisten im Donbass in Schutz nimmt, verliert Macron kurz die Contenance: «Ich weiss nicht, wo dein Jurist Recht studiert hat!» Im Nebenzimmer jubelt eine Beraterin über Macrons Bemerkung, als würde sie ein Fussballspiel schauen.