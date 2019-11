Wer den Urknall wirklich entdeckte

Kleriker und Professor für Physik

Abbé Georges Lemaître war ein belgischer Kleriker und Professor für Physik. Er wurde 1894 in Charleroi geboren, einer Stadt in Belgiens Kohlerevier «Pays Noir». Seine Hochschullaufbahn begann er 1911 an der Katholischen ­Universität Löwen. Nachdem die deutsche Armee im August 1914 in Belgien einmarschiert war, trat Lemaître der belgischen Armee bei. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte er seine Studien in Mathematik und Physik fort, schrieb sich aber zusätzlich im Priesterseminar der Erzdiözese Mechelen in Antwerpen ein. 1923 wurde er zum Priester geweiht. Nach Aufenthalt in den USA erhielt Lemaître 1925 eine Teilzeitprofessur an der Universität Löwen, wo er an den Modellen der Kosmologie forschte und 1927 die Vorstellung des expandierenden Universums begründete. 1965 haben die beiden US-amerikanischen Physiker Arno Penzias und Robert Wilson das Nachglühen des Urknalls entdeckt, den sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrund. Dieser gilt als Beleg für die Urknall-Theorie. Lemaître, schwer an Leukämie erkrankt, starb im Juni 1966, wenige Tage nachdem er von der Entdeckung des Mikrowellen­hintergrunds erfahren hatte. (jol)