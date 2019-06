Schweizer Luftfahrtpionier präsentiert «Tesla der Lüfte»

Leise und sauber: Der Bristell Energic ist ein Vermächtnis im Geist der Solar Impulse. Video: Youtube

Mit welchem Tempo H55 unterwegs ist, zeigt nicht nur die Tatsache, dass das Unternehmen nach weniger als zwei Jahren eine erste Entwicklung in die Luft brachte. Die Bewilligung für den Testflug auf dem Flugplatz Sion kam erst vergangene Woche. Einen Tag später wurde der Jungfernflug durchgeführt und die Medienkonferenz angesagt. André Borschberg sass bei der Premiere übrigens nicht im Flugzeug. «Es ist nicht gut, wenn man zu viele Hüte anhat», sagt er. Borschberg will sich ganz auf die Aufgabe als Berater und Repräsentant von H55 konzentrieren - und seine Kontakte in der Aviatikbranche nutzen, um das Jungunternehmen zum Erfolg zu führen.