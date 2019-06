Nasa bietet teure Ferien im Weltraum an

Ferien unter Sternen: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa beabsichtigt, die Internationale Raumstation (ISS) für Interessierte zu öffnen. Ab dem kommenden Jahr solle es eine «kommerzielle» Nutzung der ISS für Weltraumtouristen geben, kündigte Nasa-Finanzvorstand Jeff DeWitt am Freitag in New York an. So könnten jährlich rund ein Dutzend Privat-Astronauten an Bord der Raumstation ihre Ferien verbringen.