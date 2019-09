Ihre Kristalle könnten die Welt der Computer revolutionieren

Spaldin ist erst die zweite Frau in der fast 100-jährigen Geschichte des Wissenschaftspreises Marcel Benoist, die diese Auszeichnung erhält. Zuvor wurde sie mit dem Körber-Preis und dem L’Oréal-Unesco-Preis geehrt. Doch sie ist nicht nur eine brillante Forscherin, sondern auch eine sehr engagierte Lehrperson. So wurde sie an der ETH von ihren Studierenden mit dem Preis «Goldene Eule» für exzellente Lehre ausgezeichnet.

In diesem Hightech-Ofen werden Alternativen zum Silizium hergestellt. Foto: PD

Bei unserem Treffen Anfang September in ihrem modernen Büro an der ETH Hönggerberg wird deutlich, wie häufig die umtriebige Wissenschaftlerin an Konferenzen und Tagungen geht. Denn auf ihrem Schreibtisch befindet sich neben zwei klassischen Kristallmodellen, wie man sie aus dem Chemieunterricht kennt, auch eine grosse Glasvase mit ein paar Hundert Badges drin, alles Souvenirs von wissenschaftlichen Veranstaltungen.

Wer sie in ihrem Büro besucht und auf die schwarze Wandtafel blickt, fragt sich, was sie sich jetzt gerade wieder überlegt. Denn dort hat die Chemikerin mit Kreide Formeln, Koordinatenachsen, Differenzialgleichungen sowie ­Integral- und Wurzelrechnungen wild durcheinander hingekritzelt. Alles Resultate von Brainstorming.

Kein Platz mehr für Neues? Nein, antwortet die pragmatische Forscherin, die vor allem am Computer oder auf einem Blatt Papier ihre theoretischen Analysen über das chemische und physikalische Verhalten von Materialien macht. Sie nehme dann einfach statt Weiss eine neue Farbe. Das Blackboard sei ein idealer Ort für kreatives Chaos, das sonst eher zu kurz komme.

Zuerst virtuelle Materialien

Bevor Spaldin 2011 als Professorin für Materialtheorie gemeinsam mit ihrem neuseeländischen Mann Roy Smith nach Zürich an die ETH kam, arbeitete sie in den USA an der University of California in Santa Barbara. 2003 gelang ihr dort zusammen mit der Forschergruppe um Ramamoorthy Ramesh die Herstellung von dünnen Bismutferrit-Schichten ­– dem ersten Multiferroikum, welches heute weltweit von unzähligen Forschern untersucht wird.