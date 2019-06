Gibt es bald mehr Satelliten als sichtbare Sterne?

Auf den Videos von Amateur-Astronomen wirkt es, als sei ein Erkundungstrupp unterwegs: Da kommt erst ein heller Punkt, dann noch einer, und schliesslich Dutzende weitere in einer Reihe. Ist das der Beginn einer feindlichen Übernahme des Sternenhimmels? Astronomen in aller Welt sind jedenfalls besorgt und teils erregt darüber, was das soeben gestartete Satelliten-Netzwerk Starlink bedeuten könnte. Für Profis ebenso wie für all jene, die einfach nur nachts in Sterne blicken wollen.