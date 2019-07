Gefährlicher Tunnelblick

Keiner dieser Technologien ist es bisher allerdings gelungen, die Fossilen zu verdrängen. Ein solcher Umstieg ist nicht nur aufgrund politischer Widerstände, sondern schlicht aufgrund physikalischer und ökonomischer Grenzen alles andere als trivial. Mit der Klimadebatte fokussiert sich nun alles auf eine Reduktion der CO2-Emissionen. Diese einseitige Fokussierung treibt seltsame, oft unerwünschte Blüten. Eine davon heisst graue ­Energie – die Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines ­Produktes benötigt wird.

Dazu ein Beispiel: Man wird nie auf alle Verbrennungsprozesse verzichten können. Das so anfallende CO 2 müsste also entsorgt werden, damit es nicht in die Atmosphäre gelangt. Eine Methode dazu ist die Sequestrierung, die Verpressung des Gases in den Untergrund. Dort soll es sich langfristig im Erdreich binden. Das ist technisch durchaus realisierbar. Wie weit das ökologisch unbedenklich ist, bleibt ein Punkt für sich. Bedenklich ist, dass dieser Prozess eine Menge an Energie benötigt. Zunächst für die Abscheidung des Gases, zum Beispiel bei einem Stahlwerk, danach für den Transport und schliesslich zur Einpressung in den Untergrund. Da gehen mindestens zwanzig Prozent der ursprünglich nutzbaren Energie verloren. Die Zukunft verlangt jedoch höhere, nicht geringere Energieeffizienz.

Dieses kleine Beispiel, und davon gibt es unzählige mehr, soll nur aufzeigen, dass der Tunnelblick auf die CO2-­Reduktion zu Nebenwirkungen ­führt, die unsere Nachwelt schwerer belasten als manche der postulierten Klimafolgen.

Eine lebenswerte Zukunft zu er­schaffen, gelingt kaum mit erhöhter Produktion grauer Energie, sondern nur mit erhöhter Kreativität unserer grauen Hirnzellen.