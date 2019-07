Auf der Suche nach dem richtigen Elektroauto-Geräusch

Hans Graber, Christdemokrat und gestandener Ständerat aus Luzern, ist entsetzt: «Das versteht kein Mensch.» Warum in Gottes Namen sollen Elektroautos künstlich mit Geräuschen ausgestattet werden? Er wisse doch als Fahrer eines E-Autos, dass er geräuscharm unterwegs sei und sich entsprechend zu verhalten habe. Es grenze an Schizophrenie, künstlich Lärm zu erzeugen, wenn doch bereits der bestehende gesundheitsschädigend und stressfördernd wirke. Gemäss dem Bundesamt für Statistik ­leidet tagsüber jede siebte Person und in der Nacht jede achte Person unter Strassenverkehrslärm.