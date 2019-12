Ab ins Meer mit dem Atommüll?

Die Wasser-Frage also. Abe zeigt auf einen Plan, der das 3,5 Quadratkilometer grosse Gelände des Kraftwerks abbildet. Er spricht über den Aufwand, den Tepco betreibt, um das gebrauchte Kühlwasser zu lagern. 1,17 Millionen Kubikmeter befänden sich in existierenden Tanks, der Bau neuer Tanks gehe weiter. Bis Ende 2020 soll das Fassungsvermögen auf 1,37 Millionen Kubikmeter steigen. Aber: «In drei Jahren werden die verbliebenen ­Kapazitäten auf dem Gelände aufgebraucht sein.» Bis 2022 müsse man entscheiden, was mit dem Kühlwasser passiere. Japans Regierung hat eine Idee: Sie will es ins Meer kippen. Dazu sagt Kenji Abe lieber nichts.

Eine Reise zum Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ist lehrreich und bedrückend zugleich. Die Firma Tepco hat Routine entwickelt im Umgang mit dem öffentlichen Interesse. Sie zeigt sogar mit gewissem Stolz, wie ehrgeizig sie die Kernschmelzen in den Reaktorblöcken eins, zwei und drei aufarbeitet im Vergleich zu den Kollegen in Tschernobyl zum Beispiel, die nach der dortigen Nuklearkatastrophe von 1986 den explodierten Reaktor unter Beton begruben. Tepco will alles aufräumen, das macht Fukushima Daiichi zu einer teuren Ruine. Japans Regierung hat die Gesamtkosten mit 22 Billionen Yen, fast 200 Milliarden Franken, angegeben.

Ständig mit Wasser kühlen

Die Fahrt führt vorbei an verlassenen Häusern und zugewucherten Parkplätzen. Auf dem Werksgelände erlebt man eine Welt, in der es nichts mehr zu gewinnen gibt. Wassertank reiht sich an Wassertank – Teile eines komplexen Systems aus Pump- und Reinigungsanlagen. Es soll einerseits sicherstellen, dass die beschädigten Brennstäbe im Inneren der Reaktorgebäude ständig mit Wasser gekühlt werden.

Andererseits soll es dafür sorgen, dass das Wasser nach dem Kontakt mit dem hoch radioaktiven Schrott möglichst unbelastet von strahlenden Stoffen in die Tanks kommt. Laut Tepco und der zuständigen Fachbehörde im japanischen Wirtschaftsminis­terium (Meti) funktioniert die ­Reinigung recht effektiv, unter anderen mit der Anlage Alps (­Advanced Liquid Processing System). 62 verschiedene Radionuklide, Atomsorten, die wegen ihres instabilen Kerns radioaktiv sind, kann diese Anlage dem Wasser entziehen.

Aber mit einem Stoff gelingt das nicht: Tritium, ein schwach strahlendes Radionuklid. Seine Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit wird im Vergleich zu Cäsium 137 mit dem Faktor 1:700 beschrieben. Anders als andere radioaktive Stoffe wie Strontium lagert es sich nicht dauerhaft im Körper an, wenn man es über die Nahrung aufnimmt. Die biologische Halbwertszeit von Tritium beträgt zehn Tage, nach zehn Tagen ist also die Hälfte der aufgenommenen Menge ausgeschieden. Cäsium 137 bleibt viel länger im Körper. Und physikalisch zerfallen Cäsium-Atome mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren. Sven Dokter, Sprecher der deutschen Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), sagt: «Tritium hat im ­Vergleich zu den anderen Radionukliden, die in Fukushima eine Rolle spielen, die mit Abstand ­geringste strahlenbiologische Wirksamkeit.»