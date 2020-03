Neues Hochschulranking listet ETH in Top-Positionen

Erdwissenschaften ist die ETH Zürich nicht zu toppen: Seit fünf Jahren belegt die Hochschule in diesem Fach Platz 1 im QS-Hochschulranking. Unter den Hotelfachschulen ist die Ecole hôtelière de Lausanne Spitzenreiter.

Nur sechs Hochschulen weltweit haben mehr Studiengänge unter den Top 10 als die ETH Zürich, alle in den USA und Grossbritannien. In 13 Fächern gehört die Hochschule zu den zehn Besten im Hochschulranking nach Fächern des internationalen Hochschulberaters Quacquarelli Symonds (QS). Insgesamt rangieren 26 Studiengänge an acht Schweizer Bildungsinstitutionen unter den Top 10 der Weltbesten. Keine andere Nation Kontinentaleuropas besitze solch eine hohe Konzentration an Studiengängen von Weltklasse, schrieb QS in einer Mitteilung zum neuen Ranking.