Vorsicht, Raubfisch!

Der Schlangenkopf-Fisch ist ebenfalls mithilfe des Menschen aus China in die USA gelangt. In China gelten die Tiere als Delika­tesse und werden als Speisefische gezüchtet. In den USA wurde das erste Exemplar in freier Wildbahn im Jahr 2002 entdeckt. Ein Feinschmecker soll den Fisch in der New Yorker Chinatown bestellt haben, wollte ihn dann offenbar aber doch nicht essen und setzte ihn in einem Teich aus. Um diesen ersten Schlangenkopf zu fangen, legten die Behörden den Teich, den der Fisch zu diesem Zeitpunkt schon fast leer gefressen hatte, einfach trocken. Seitdem wurden Schlangenkopf-Fische unter anderem in Kalifornien, Maryland, North Carolina und Florida entdeckt.

Den jetzt in Georgia entdeckten Schlangenkopf hat ein Angler aus dem Wasser gezogen. Das Tier kam ihm merkwürdig vor, er fotografierte es und warf es zurück in den Teich. Ein ­Biologe, dem er das Foto zeigte, erkannte die Bestie sofort und alarmierte die zuständige Behörde. Mittlerweile wurden in dem Teich weitere Schlangenköpfe ausfindig gemacht: ein grosser und drei Jungtiere. Alle sind inzwischen sicher eingefroren.