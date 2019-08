So könnten Treibhausgase aus der Luft geholt werden

Viele Wissenschaftler bezeichnen eine solche Strategie inzwischen als unvermeidbar. Praktisch alle Szenarien, wie die Menschheit ihr selbst gewähltes Ziel erreichen kann, die globale Erwärmung bei 1,5 bis 2,0 Grad zu stoppen, setzen intensiv auf CO 2 -Entnahme. Die in den Berichten des Weltklimarats IPCC am meisten diskutierte Methode heisst BECCS; die Abkürzung steht für «Bioenergy with Carbon Capture and Sequestration», also die Nutzung von Bioenergie mit anschliessendem Auffangen und unterirdischem Verpressen des Treibhausgases.

Das Verfahren dürfte auch im Sonderbericht des IPCC zur Landnutzung eine grosse Rolle spielen, der am Donnerstag in Genf veröffentlicht werden soll: Die darin ausgewerteten, bereits veröffentlichten Studien zeigen, dass BECCS die Dimensionen der bisherigen Landwirtschaft erreicht und ihren Wasserbedarf übertrifft.

Nach der Ernte lassen sich Kraftstoffe herstellen

Der BECCS-Prozess beginnt damit, dass Pflanzen bei der Fotosynthese Kohlendioxid aus der Luft in Stärke und Fett verwandeln. Nach der Ernte lassen sich daraus Kraftstoffe wie Ethanol oder Biodiesel herstellen, oder die Biomasse wird verbrannt, um Strom zu erzeugen. Im ersten Fall kann die Produktionsanlage einen Teil, im zweiten das Kraftwerk fast den gesamten Kohlenstoff in Form von CO 2 wieder auffangen.

Das konzentrierte Treibhausgas wird dann unter die Erde in geeignete Lagerstätten gepresst. Dafür kommen sogenannte saline Aquifere infrage, also ehemalige Salzwasserdepots unter einer Glocke aus undurchdringlichem Gestein, oder alte Lagerstätten für Erdgas und Erdöl. Ohne diese unterirdische Speicherung ist das BECCS-Verfahren nicht denkbar.

Es wäre eine Technologie mit negativen Emissionen