Requiem für unseren Planeten

Das Eismeer der Pole schützt beispielsweise nicht nur den Fortbestand von Robben, Eis­bären und Pinguinen, sondern reflektiert auch die Sonneneinstrahlung, sorgt dafür, dass die Erde nicht überhitzt. Hier wird die Klimaerwärmung deutlich sichtbar: Das Eismeer am Nordpol schmilzt zu früh. Die Serie prognostiziert, es werde in dreissig Jahren während der Sommermonate gar kein Eis mehr in der Arktis geben. Die Gletscher Grönlands verlieren heute doppelt so schnell Eis wie noch vor zehn Jahren. Damit steigt der Meeresspiegel, und Süsswasser gelangt in die Ozeane.

«Unser Verhalten in den nächsten zwanzig Jahren wird entscheiden, wie die Zukunft allen Lebens auf diesem Planeten aussieht», kommentiert Attenborough. Wenn sich die Weltmeere langfristig erhitzen, sterben in Küstengebieten die Korallenmeere, welche zwar nur ein Prozent des Meeresbodens bedecken, aber einem Viertel aller Meeresbewohner eine Heimat bieten. Das Artensterben unter Wasser hätte einerseits zur Folge, dass Milliarden Vögel keine Nahrung mehr fänden. Andererseits gäbe es für Tiere wie den Seeigel keine natürlichen Feinde mehr, wodurch er sich rasant ausbreiten würde.

Düstere Zukunft

Die atemberaubenden Aufnahmen der Land-, Luft- und Meeresbewohner und die familiengerechten Geschichten einzelner Tiere ziehen den Zuschauer in ihren Bann: Balztänze exotischer Paradiesvögel, die Reise unzähliger Flamingos, Karibus oder scheuer Narwale und die ersten Schritte in die Selbstständigkeit von jungen Orang-Utans und Raubvögeln sind faszinierend.

«Our Planet» ist unterhaltsam und lehrreich zugleich. Allerdings geht die Serie nicht spezifisch darauf ein, welche Massnahmen ergriffen werden müssten. Vielleicht möchten die Macher den Zuschauer auf die «Our Planet»-Website weiterleiten, welche am Ende jeder Folge erwähnt wird – dort findet man den Hinweis, auf tierische Lebensmittel zu verzichten und auf nachhaltige Energie zu setzen.

Vielleicht besteht der wahre Zweck von Projekten wie «Our Planet» aber auch einfach darin, audiovisuelle Aufzeichnungen zu erstellen, um sie zu einem düsteren zukünftigen Zeitpunkt zu betrachten, wenn die meisten dieser Lebewesen und Lebensräume ferne Erinnerungen sind.