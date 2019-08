Nichts wie raus hier

Auch Melissa Schedlbauer, Tierärztin und Pferdeforscherin an der LMU München, hält die Ergebnisse für valide. «Pferde können tatsächlich sehr gewitzt sein», sagt sie. Das zeigen auch ihre eigenen Erfahrungen. «Ich habe lange an einer Pferdeklinik gearbeitet. Die Pferde waren in Ställen untergebracht, die mit einem besonderen Schliessmechanismus gesichert waren», sagt sie. «Um das Tor zu öffnen, musste zunächst ein erster Riegel nach oben gezogen und dann ein zweiter Riegel nach links geklappt werden. Ein sicherer Verschluss, möchte man meinen.» Sie hätten die Tiere jedoch unterschätzt: «Die Pferde haben immer wieder beobachtet, in welcher Reihenfolge wir Menschen die Schieber betätigen. Am Ende mussten wir ein Metallschloss anbringen, damit uns die Tiere nicht ausbüchsten.»

Sind Pferde also besonders intelligent? Auf manche treffe das bestimmt zu, sagt die Tierärztin, allerdings werde kein Tier als Genie geboren. Stattdessen sei vermeintliche kognitive Brillanz oft das Ergebnis langwieriger Trial-and-Error-Verfahren. Das sieht Vivian Gabor ähnlich. «Pferde sind von Natur aus sehr neugierig. Wenn sie Langeweile verspüren, ist es keine Überraschung, wenn sie mit dem Maul an Türverschlüssen herumspielen und dabei irgendwann verstehen, wie die Stalltür entriegelt wird», sagt sie. Die in Zusammenhang mit dem Schlossknacken wohl wichtigste Eigenschaft der Vierbeiner sei jedoch etwas anderes, sagen Schedlbauer und Gabor: Pferde sind extrem scharfe Beobachter.

Einst machte der «kluge Hans» als rechnendes Pferd Furore. Dabei hatte er anderes im Sinn

Keine Geschichte könnte diese These wohl besser untermauern als die vom «klugen Hans». Der «kluge Hans», so hiess ein schwarzer Araberhengst des Mathematikers Wilhelm von Osten, der um das Jahr 1900 herum einige Berühmtheit erlangte. Wie sein Besitzer vor Zuschauern regelmässig demonstrierte, hatte er seinem Pferd vermeintlich das Rechnen beigebracht. Ob Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder schlicht Dinge zählen, der «kluge Hans» lieferte stets das richtige Ergebnis, indem er wiederholt mit seinem Vorderhuf aufstampfte.

Recht schnell fiel Wissenschaftlern jedoch auf, dass Hans nur dann klug war, wenn er den Fragesteller sehen konnte. Trug der Hengst Scheuklappen, hatte er das Attribut «klug» nicht länger verdient und scheiterte kläglich. Der Psychologe Oskar Pfungst war es schliesslich, der das Rätsel löste: Durch unbewusste Kopf- oder Augenbewegungen signalisierten die Fragesteller dem Pferd, wann es mit dem Stampfen aufzuhören hatte. Hans konnte also mitnichten rechnen, sondern war stattdessen in der Lage, subtilste Änderungen in der Mimik von Menschen zu deuten – eigentlich eine kaum minder beeindruckende Fähigkeit.