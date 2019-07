Mikroplastik-Belastung in der Schweiz: Alles halb so schlimm?

Ist die Aufregung um Mikroplastik nur ein Hype? Diese Frage geht einem durch den Kopf, wenn man die soeben erschienene Studie im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (Bafu) liest. Das Fazit: Der Eintrag von Kunststoff in die Umwelt dürfte deutlich geringer sein, als man bis jetzt aufgrund anderer Studien geschätzt hat. Das gilt insbesondere auch für das Mikroplastik mit Kunststoffpartikeln unter fünf Millimeter, das in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus geraten ist.