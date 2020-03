Im Reich der Alligatoren

Der Propellermotor des Airboats röhrt in ohrenbetäubender Lautstärke. Früher Morgen im Sawgrass Recreation Park in Weston, 40 Kilometer westlich von Fort Lauderdale. Zu dieser Zeit sei die Chance am grössten, Tiere zu ­Gesicht zu kriegen, sagt Tim Schwartzman. Seit 16 Jahren fährt der 36-Jährige mit seinem Boot durch die Everglades, das tropische Sumpfgebiet im Süden Floridas, das jährlich über eine halbe Million Touristen anzieht.