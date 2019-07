Hier sehen Sie die Mondfinsternis am besten

Das Wetter vom Dienstag. (16. Juli 2019) Video: Meteonews

Das Naturschauspiel ist auch in Ost- und Südeuropa, in Afrika und in Indien zu sehen.

Blut- und Supermond

Die letzte totale Mondfinsternis fand in Mitteleuropa am 21. Januar statt. Weil der Mond dabei rötlich leuchtete, wird ein solches Ereignis oft als Blutmond bezeichnet. Am 21. Januar befand sich der Mond zudem am erdnächsten Punkt auf seiner Umlaufbahn, wodurch er besonders gross erschien. Damit handelte es sich zusätzlich um einen Supermond.