Der Eismann und sein grosser Traum

Seine gesamte freie Zeit widmet er dem Megaprojekt. Dabei findet er immer wieder Schnittstellen mit seiner eigentlichen Tätigkeit: Keller ist Co-Leiter des Europäischen Tourismusinstituts an der Academia Engiadina in Samedan, Projektleiter an der Fachhochschule Graubünden und Dozent für Fachdidaktik und Umweltlehre an der ETH Zürich. Wie er das alles unter einen Hut bringt, ist ein Rätsel.

Keller initiierte in den letzten Jahren die Gründung des Vefreins Ice Stupa International, der das Projekt «Mort Alive» lancierte. Er brachte Forscher, Ingenieure und die Industrie zusammen. Er reiste an die Weltwasserwoche nach Stockholm, zum Internationalen Rotary-Kongress nach Hamburg und zum Weltfriedenskongress in Kalifornien. Seine Idee sollte ein weltweites Echo erhalten.

Musik als Türöffner

Sein Vorgehen ist dabei unkonventionell. Stets hat er die Geige dabei. Seine Vorträge untermalt Keller mit musikalischen Einlagen. Er ist überzeugt: «Musik kann Entscheidungsprozesse positiv unterstützen, weil sie Emotionen auslöst.» Positiv Denken ist das Credo von Keller. Mahnfinger liebt der Didaktikdozent nicht. Das irritiere ihn bei der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg – bei allem Respekt vor ihrer Leistung. «Ihr negativer Ton lähmt», meint er. «Wir müssen Freude daran haben, das Problem Klimaschutz zu lösen, eine positive Greta wäre schön und vielleicht noch wirkungsvoller.»

So hatte Keller das Instrument auch dabei, als er vom Premierminister der nordindischen Region Ladakh eingeladen wurde, über das «Mort Alive»-Projekt zu berichten, erzählt Keller bei einem Treffen in einem indischen Restaurant in St. Gallen, wo seine Lebenspartnerin wohnt.

Die Wahl des Lokals war kein Zufall.

Die indische Ladakh-Region war immer Teil des Morteratsch-Projekts. Als Keller seine Idee 2015 lancierte, wollte er vor allem sensibilisieren. Er lud zusammen mit dem Churer Architekten Conradin Clavuot den indischen Erfinder des konischen Eiskegels, Sonam Wangchuk, ins Oberengadin ein. Der Ingenieur baute im Himalaja-Hochland von Ladakh eine 2,3 Kilometer lange Pipeline, die im Winter spärlich vorhandenes Wasser ins Tal bringt. Dort wird es über eine Düse zerstäubt. So entstehen sogenannte Eisstupas, die Wasser zwischenspeichern. Im Frühling steht es dann den Bauern für die Bewässerung zur Verfügung.