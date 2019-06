Das Wohlstandsparadox

Wir lieben unsere Berge, unsere Flüsse, Seen und Landschaften. Schöne Landschaften, saubere Flüsse, Seen und saubere Luft sind in einem dicht besiedelten Land alles andere als selbstverständlich. Wir können uns Umweltschutz leisten. Schonende Landwirtschaft, Kläranlagen, Kehrichtverbrennung, Recycling, Luftreinhaltung sind nicht zum Nulltarif zu haben. Die ganze Palette von CO2-Reduktionsmassnahmen, wie Gebäudeisolation, Wärmepumpen und die Bereitstellung CO2-armer Elektrizität hat einen Preis.