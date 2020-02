«Das war doch die Krankheit mit diesen wahnsinnigen Kühen»

Die Angst des Bekannten war verständlich, auch wenn sich der Fall der erkrankten Einsiedler Kuh schnell als medizinisch unproblematisch herausgestellt hatte. Es handelte sich nämlich nicht um die gefürchtete klassische BSE-Krankheit, die vor und um die Jahrtausendwende Heer­scharen von Veterinärmedizinern auf Trab gehalten hatte, sondern um eine atypische, die spontan auftritt.

Mit dem Verzehr von Tiermehl wurden Rinder, die von Hause aus reine Pflanzenfresser sind, zu Kannibalen.

Damals, in den 80er- und 90er-Jahren, war BSE – auch Rinderwahnsinn genannt – eine Tierseuche, die die Bauern in Angst und Schrecken versetzte. Dabei war der Schaden, den der betroffene Tierhalter erlitt, nur ein Teil der Katastrophe.

Was als fast so schlimm empfunden wurde, war der Makel, der irgendwie am Betroffenen haften blieb. Denn die Verfütterung von Tierabfällen an Wiederkäuer war in der Landwirtschaft verpönt. Allerdings waren die allermeisten Viehhalter gänzlich unschuldig und eigentliche Opfer von zugekauften Futtermitteln zweifelhafter Qualität und deren Herstellern, die es mit der Deklaration nicht so genau nahmen.

Hintergrund der Katastrophe, der in Europa mehr als eine Million Tiere zum Opfer fielen – die meisten davon in Grossbritannien – war nämlich das Futter, das den Wiederkäuern verabreicht worden war. Statt aus hoch­wertigem pflanzlichen Eiweiss bestand das Kraftfutter für Milchkühe nicht selten teilweise aus billigem Tiermehl. Hergestellt aus Schlachtabfällen und Tierkadavern. Mit dem Verzehr von Tiermehl wurden Rinder, die von Hause aus reine Pflanzenfresser sind, zu Kannibalen.

Das aber ist ihnen schlecht bekommen. Die Tiere nahmen auf diese Weise abnormale Eiweisse auf, die ihnen das Gehirn zum Schwamm werden liessen. Wobei sich die Bauern meistens nicht klar darüber waren, was sie ihren Vierbeinern verabreichten. Und wie immer in solchen Fällen machten auch hier Verschwörungstheorien die Runde, mit denen die Tiermehltheorie des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVet) in Zweifel gezogen werden sollte. Weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte.

Die Verantwortlichen lagen richtig – mit ihrer Theorie und mit ihrer Handlungsweise. So richtig, dass ihnen internationale Anerkennung dafür zuteil wurde.

Doch das BVet hielt sich auch in den strubsten Zeiten standhaft. Als bis zu 60 Krankheitsfälle pro Jahr in der Schweiz auftraten und als die Verfütterung von Tiermehl längst verboten war und immer noch neue Fälle auftraten, hielt es mit geradezu erfrischender Sturheit an seiner Theorie fest. Man sah dort nicht nur keine andere mögliche Ursache, die Verantwortlichen waren ganz einfach von der Richtigkeit ihrer Theorie und der offensiven Information über jeden einzelnen Fall überzeugt. Und sie lagen richtig – mit ihrer Theorie und mit ihrer Handlungsweise. So richtig, dass ihnen internationale Anerkennung dafür zuteil wurde. Behörden anderer Länder hatten sich da weniger Verdienste erworben.

Derweil ging es auf dem Fleischmarkt abenteuerlich zu. Rindfleisch wurde verschmäht, sodass die Metzger nicht mehr wussten, was sie damit anstellen sollten. Im Nachhinein kann man verstehen, dass der eine oder andere dem gehackten Schweinefleisch auch noch ein bisschen Rindfleisch beimischte. Was dann einen Fasnächtler zur Feststellung inspirierte, das Rindfleisch werde immer «schwiiniger».