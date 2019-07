Mit Wasserreservoir ab in die Sanddüne

Um das zu verhindern, graben sich Wüstenfrösche ein. Tief im Boden trotzen sie über Monate, wenn nicht Jahre der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Zunächst können sie noch aus der sie umgebenden Erde Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn auch der Boden ausgedörrt ist, müssen sie mit dem auskommen, was sie gespeichert haben, insbesondere in ihrer Harnblase. Diese kann, mit Wasser gefüllt, auf bis zu 50 Prozent des Körpervolumens anschwellen.

Der massgeschneiderte Kokon

Forscher um Victoria Cartledge von der University of Western Australia haben zwei in Australien vorkommende Wüstenfrösche näher untersucht. Das war einerseits der abgebildete rund sechs Zentimeter grosse Nichollsfrosch (Notaden nichollsi) sowie der rund fünf Zentimeter grosse Neobatrachus aquilonius. Wie sie in «The Journal of Experimental Biology» schreiben, waren die Frösche bis zu zwei Meter tief vergraben. Notaden nichollsi fand sich vorwiegend in Sanddünen, während sich Neobatrachus aquilonius bevorzugt in lehmigen Senken vergrub.

Nun stossen Frösche von Zeit zu Zeit die äussere Zellschicht ab. Wird diese an Ort und Stelle belassen, bildet sich wie bei Neobatrachus aquilonius mit der Zeit ein massgeschneiderter Kokon, der zusätzlich vor Austrocknung schützt. Unter dem Elektronenmikroskop erkannten die Wissenschaftler, dass die Kokons aus bis zu 229 Zelllagen bestanden, von denen jede nur Bruchteile eines Tausendstelmillimeters mass.