«Der Nobelpreis stellt mein Leben auf den Kopf»

Herr Queloz, herzliche Gratulation zu Ihrem Erfolg! Sie weilen derzeit an der Universität Cambridge, wo Sie eine Professur haben. Wie wichtig ist Ihnen dieser Preis?

Er stellt mein Leben auf den Kopf. Künftig wird es möglich sein, in der Wissenschaft Dinge zu verwirklichen, die für mich bis jetzt schwierig waren. Für die Exoplaneten-Forschung ist der Preis eine ganz wichtige Anerkennung für all die Arbeit, die gemacht wurde. Vor 25 Jahren gab es diese Forschungsrichtung gar nicht. Mit dem Nobelpreis ist sie erwachsen geworden. Darüber bin ich sehr glücklich.