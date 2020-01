Das ist der Fisch des Jahres

Jauche verschmutzt Bach in der Ostschweiz

Jauche aus einem Schweinestall im Kanton St. Gallen hat einen Bach verschmutzt. Eine unbekannte Zahl von Bachforellen verendete wegen der Kontamination, wie die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag meldete.

Am Mittwoch war in einem Bach in Hauptwil TG Schaum festgestellt worden. Thurgauer Polizisten und Fachleute stellten fest, dass ausgelaufene Schweinegülle der Grund dafür war. Die Schweinegülle stammte aus dem Nachbarkanton St. Gallen. In Waldkirch SG wurden die Behördenvertreter fündig. Laut Polizei ist davon auszugehen, dass nur der auf St.Galler Gebiet fliessende Wannenwiesbach verschmutzt wurde. (sda)