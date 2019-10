Das Geheimnis des Monarchfalters

Doch die zarten, farbigen Geschöpfe sind nicht so harmlos, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Denn sie fressen als Raupe ein Pflanzengift, das sie später als Schmetterling in den Schuppen der Flügel haben – zum Schutz vor Fressfeinden.

Vögel sollten auf besser die farbigen «Stoppschilder» des Monarchfalters achten. Foto: Rachel Meree/Getty Images

Weil auch die knalligen Farben wie eine Warntracht wirken, meiden die meisten Vögel diese Schmetterlingsart und fressen lieber andere Insekten. Sollte es dennoch einmal vorkommen, löst das Gift beim Vogel einen Brechreiz aus. «Nach einer solchen scheusslichen Kostprobe werden die Falter nicht mehr gejagt», sagt die Evolutionsbiologin Susanne Dobler von der Universität Hamburg. Gelegentlich sehe man aber noch welche, bei denen lediglich ein kleines Dreieck aus dem Flügel herausgestanzt wurde.

Herzstillstand bei Menschen

Dank drei zufälligen Mutationen im Erbgut schafft es der Monarchfalter, dass er quasi resistent gegen das Gift ist und als Raupe ohne weiteres die toxischen Blätter von bestimmten Schwalbenwurzgewächsen fressen kann. «Genau wie der giftige Fingerhut enthalten diese Seidenpflanzen Herzglykoside», erklärt Dobler. Bei afrikanischen Ureinwohnern seien diese pflanzlichen Wirkstoffe seit Jahrhunderten bereits als Pfeilgift bekannt.

Herzglykoside sind hochpotente und gefürchtete Gifte. So blockieren sie beim Menschen die Natrium-Kalium-Pumpe zum Beispiel von Nervenzellen. Dadurch ist die Reizweiterleitung gestoppt. In einer zu hohen Dosis führt der Wirkstoff beim Menschen sofort zum Herzstillstand. In geringer Konzentration wird er indes als Medikament eingesetzt und hilft Patienten mit Herzschwäche, um den Muskel wieder zu stärken.

Der Monarchfalter ist aufgrund seines Erbguts gegen das Gift geschützt. Wäre dies aber auch bei anderen Tierarten möglich, wenn sie die drei entsprechenden Mutationen hätten?

Um das herauszufinden, hat der amerikanische Forscher Noah Whiteman von der University of California in Berkeley mithilfe der Crispr/CAS9-Methode Embryonen der Taufliegen genetisch verändert und über mehrere Generationen gezüchtet. Über die Ergebnisse der Studie berichtete er zusammen mit Kollegen aus den USA, Frankreich und Deutschland vergangene Woche in der Fachzeitschrift «Nature».