Wenn das Immunsystem verrückt spielt

«Da begann ich mir Sorgen zu machen», erinnert sich seine Mutter an die beunruhigenden Beschwerden ihres Sohnes im letzten November. Darauf ging sie mit ihm zur Kinderärztin. Diese stellte einen Diabetes Typ 1 fest und schickte den Knaben zur weiteren Abklärung ans Universitätsspital Basel.

Störung des Immunsystems

Dort wurde Leandro schon einmal auf sein neues Leben vorbereitet. Denn beim Diabetes Typ 1 handelt es sich um eine unheilbare Autoimmunerkrankung, die meist schon im Kindes- und Jugendalter auftritt: Das Immunsystem greift fälschlicherweise die Insulin produzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse an und zerstört sie. Das hat zur Folge, dass der Körper kein eigenes Insulin mehr produziert. Dieses Hormon braucht man aber, damit lebenswichtige Glukose (Traubenzucker) sowie Eiweisse in die Körperzellen transportiert werden.

Leandro hatte Glück. Seine Eltern kannten bereits einen Jugendlichen mit Diabetes. Deshalb erkannten sie auch seine Symptome rasch und konnten umgehend reagieren. So dauerte der anschliessende Spitalaufenthalt mit zehn Tagen nicht sehr lange. Und die Einstellung des Diabetes ging zügig voran.

Mehr erkrankte Kinder

Die Krankheit beginnt, wie bei Leandro, meist mit vermehrtem Durst. «Die Kinder trinken mehr, stehen in der Schule plötzlich auf, um zu trinken, oder verlangen nachts Wasser», beschreibt Leandros Kinderärztin Stefanie Gissler aus Neuendorf SO die Symptome. Sie müssten nicht nur häufiger auf die Toilette, sondern begännen nicht selten, nachts wieder das Bett zu nässen. Der Körper versucht bei Diabetes, den im Blut vermehrt vorhandenen Zucker über den Urin auszuscheiden. Wenn man zu lange wartet, nimmt der Appetit ab, und das Kind verliert an Gewicht als Folge der Austrocknung und weil die Körperzellen ohne Insulin keine Nährstoffe mehr aufnehmen können. Die ersten Symptome werden vielfach falsch gedeutet, weshalb die Diagnose oft erst bei entgleistem Stoffwechsel gestellt wird.

Auch wenn die Krankheit noch nicht geheilt werden kann, gibt es in der Behandlung grosse Fortschritte.

In der Schweiz leiden rund 40'000 Menschen an Diabetes Typ 1, rund die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Seit den 1980er-Jahren erkranken immer mehr Menschen an dieser Krankheit – gemäss Studien beträgt die Zunahme jährlich 3 bis 4 Prozent. Ähnlich verhält es sich bei anderen Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte, rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose (MS) oder Zöliakie (Glutenunverträglichkeit). «Die Gründe dafür sind unklar», sagt Daniel Konrad, Abteilungsleiter Endokrinologie/Diabetologie am Universitätskinderspital Zürich. Es würden verschiedene Theorien diskutiert wie etwa übertriebene Hygiene (wodurch das Immunsystem unterfordert ist und deshalb überschiesst).