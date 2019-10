Therapie mit dem eigenen Blut

Grafik vergrössern

Die Patientin zuckt kurz zusammen. «Es tut schon weh», sagt sie, «aber es ist zum Aushalten.» Erträglich ist die Spritze für sie wohl auch, weil sie überzeugt ist von ihrer Wirkung. Bereits nach der ersten Eigenblutinfiltration habe sie eine positive Reaktion verspürt, erzählt sie. Beweglicher sei sie geworden und habe wieder besser geschlafen.

Martin Gerber (50) aus Erlenbach ZH, ein anderer Patient mit Hüftarthrose und selbst Unfallchirurg, schätzt nach drei Infil­trationen seine Schmerzreduktion auf «40 bis 50 Prozent». Er hofft nun, mit Physiotherapie und Krafttraining bis Ende Jahr eine weitere Verbesserung zu ­erzielen. Andernfalls würde er sich halt doch eine Prothese einsetzen lassen.

Kein Wundermittel

Eine Erfolgsgarantie gibt es bei der Eigenbluttherapie nicht, ihre Wirksamkeit ist wissenschaftlich umstritten. Spezialist Peter Schnorr, der in den letzten sechs Jahren Hunderte Patienten behandelt hat, weist etwa darauf hin, dass der Gelenkknorpel nicht schon zu stark zerstört sein sollte. Bei beginnender bis mittelschwerer Arthrose seien die Ergebnisse aber meist «sehr gut».

Das sich am oberen Rand des Reagenzglases gesammelte Blutserum wird mit einer Spritze abgenommen. Foto: Raisa Durandi

Mittlerweile wird die Eigenbluttherapie auch an etlichen anderen Schweizer Kliniken durchgeführt. So am Universitätsspital Zürich, am Kantonsspital Winterthur oder in der Sportsclinic Number 1 in Bern. «Bei Arthrose, die noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, habe ich sehr gute und nachhaltige Effekte ­beobachtet», sagt auch Lukas Wildi, Chefarzt Rheumatologie am Kantonsspital Winterthur.