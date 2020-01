So sehen Sieger aus

Der Fussball hat der Welt so viel geschenkt – grosse Momente, unerträgliche Funktionäre sowie ein unerschöpfbares Reservoir an Floskeln. «Normalerweise sage ich ja nichts über den Schiedsrichter», lautet zum Beispiel eine dieser Phrasen. Wie es dann weitergeht, weiss jeder: Es folgt ein Lamento über den gemeinen Schiedsrichter. Anlass zu so einer Anklage ist selbstverständlich eine Niederlage.