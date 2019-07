Neue OP-Methode gibt Tetraplegikern Hoffnung

Laut «The Lancet» handelt es sich um die grösste Fallstudie zu der Methode: Diese war zwar schon seit längerem bekannt, wurde aber «nie wirklich bei Querschnittslähmungen angewandt», sagte Hauptautorin Natasha van Zyl vom Austin-Gesundheitszentrum in Melbourne.

Voraussetzung für die Behandlung war, dass das Rückenmark nicht oberhalb des sechsten Halswirbels verletzt war. Da der Arm von mehreren Halswirbeln aus versorgt wird stehen in diesen Fällen noch unversehrte Nerven für den Transfer zur Verfügung. So konnten die Chirurgen oberhalb des sechsten Halswirbels entspringende Nervenstränge so umleiten, dass sie in gelähmte Armmuskeln einwuchsen und wieder Impulse gaben. Zwei Jahre lang erhielten die Patienten dann intensive Physiotherapie, um die gelähmten Muskeln zu stimulieren.

Funktionen der Hand haben Priorität

Bei 13 der Testpersonen mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren war die OP-Methode erfolgreich. Die Patienten können ihre Hände und Arme wieder bewegen und alltägliche Tätigkeiten wie Zähneputzen oder Schreiben wieder eigenständig verrichten. «Dass ihre Hände wieder funktionieren, hat für Querschnittsgelähmte oberste Priorität, noch vor dem Gehen und sexuellen Funktionen», sagte van Zyl.