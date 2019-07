Kinder aus dem Labor sind gefragt

Mithilfe der Gen-Schere Crispr (siehe Infografik) will der Genetiker, der nach eigenen Angaben in einer der grössten Fruchtbarkeitskliniken Russlands arbeitet, das defekte Gen in Embryonen reparieren, bevor er diese den Frauen einsetzt. Dass er die Technik wirklich beherrscht, dafür spricht ein Aufsatz, den er im Oktober veröffentlichte. Darin beschreibt er genchirurgische Eingriffe in das Erbgut von nicht lebensfähigen menschlichen Embryonen.

«Zu früh, zu riskant»

Für Rebrikow sind die gehörlosen Paare das ideale «klinische Modell», wie er in einem Interview mit dem Journal «Science» sagte. Diese Erbkrankheit wird unweigerlich an das Kind weitergegeben, wenn beide Eltern die genetische Veranlagung dazu haben. Eine Präimplantationsdiagnostik, wie sie bei anderen Erbkrankheiten möglich ist, indem nach der künstlichen Befruchtung Embryonen ohne Defekt ausgewählt und der Mutter eingepflanzt werden, funktioniert in diesem Fall nicht.

Die Gene stattdessen zurechtzuschneiden, sei technisch möglich, sagte der Gentechnikexperte Gaetan Burgio von der Australian National University im «New Scientist». Doch der Einsatz beim Menschen sei «zu früh, zu riskant». Es besteht unter anderem die Gefahr, dass die Gen-Schere nicht nur an der defekten Stelle ins Erbgut eingreift, sondern ungewollt auch andere Bereiche des Genoms durcheinanderbringt. Solche «Off-Target-Effekte» können unvorhersehbare Folgen für die Kinder haben.

«Die geplanten Versuche sind klar unverantwortlich», sagt auch die Medizinethikerin Alena Buyx von der Technischen Universität München. Sie ist Mitglied des Komitees der Weltgesundheitsorganisation zu Genome Editing beim Menschen und leitet auch die Arbeitsgruppe zu Keimbahnexperimenten des Deutschen Ethikrats. Sie hofft, dass die russischen Behörden Rebrikows Versuche unterbinden. Stammzellforscher Dusko Ilic vom King’s College in London hält die Versuche ebenfalls für verfrüht. Da wolle noch ein Forscher Erster sein, ignoriere wichtige Sicherheitsaspekte und benutze «verzweifelte Menschen als Versuchskaninchen».