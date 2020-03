«Heute lasse ich alles Tierische weg»

Wie haben Sie gemerkt, dass Sie an rheumatoider Arthritis leiden?

Vor zehn Jahren fing es an mit Gelenkschmerzen in den Fingern. Meine Ärztin tippte auf Wechseljahrbeschwerden, das kommt offenbar häufig vor. 2012 wurde es richtig heftig: Die Gelenke entzündeten sich, und ich landete beim Rheumatologen. Der diagnostizierte dann rheumatoide Arthrtitis.

Was kann man dagegen tun?

Es gibt keine Heilung. Mit Medikamenten kann man lediglich die Symptome unterdrücken. Ich vertrug die Medikamente aber schlecht, konnte nicht mehr gut schlafen und hatte trotzdem Schmerzen. In der schlimmsten Zeit konnte ich kaum mehr gehen. Als ich mich nach Alternativen umschaute, entdeckte ich, dass man in den USA schon länger mit antientzündlicher Ernährung arbeitet.

Was heisst das?

Es gibt Lebensmittel, die sich negativ auf Entzündungen auswirken. Zum Beispiel Weizenprodukte oder Zucker. Ich begann, diese zu meiden. Dann machte ich eine Ausschlussdiät nach einem Plan von US-Ärzten. Ich verzichtete auf alle möglichen Entzündungsauslöser und führte minutiös Buch darüber.

Wie hat diese Ausschlussdiät Ihren heutigen Menüplan beeinflusst?

Ich lasse alle tierischen Produkte weg. Auch Gluten konsumiere ich nicht mehr. Selbstverständlich auch keinen Zucker. Und auch keine Nachtschattengewächse – also keine Kartoffeln, Tomaten und Auberginen. Zitrusfrüchte vertrug ich am Anfang nicht, aber jetzt geht es wieder. Ich probiere jeden Sommer erneut, ob Tomaten doch gehen, weil ich sie sehr gerne habe.

Und wie hat sich diese Ernährungsumstellung auf Ihre Krankheit ausgewirkt?

Die Entzündungsmarker sind so weit zurückgegangen, dass meine Blutwerte inzwischen im Normalbereich sind. Mein Rheumatologe sieht auch keinen dringenden Handlungsbedarf. Zurzeit nehme ich keine schulmedizinischen Medikamente.