Die kommenden Plagen

Jedoch gibt es auch Gründe für Pessimismus. Wir werden damit leben müssen, dass es gegen viele virale Leiden keine Therapie gibt und keine Impfung. Insofern ist es Schönfärberei, wenn Politiker betonen, wir seien auf neue Seuchen gut vorbereitet. Klar, eine Pandemie fände nicht so schnell so viele Opfer wie etwa in Afrika.

Aber wo es keine kausale Therapie gibt, kann auch moderne Medizin wenig ausrichten. Notfallpläne kämen schnell an ihre Grenzen, wenn, wie jetzt in China, Zehntausende infiziert wären und jeder Verdachtsfall mit erhöhter Temperatur die Klinik auf­suchen würde. Kein Grund zur Panik also – aber auch kein Grund, so zu tun, als ob Europa immun wäre gegen kommende Leiden oder verheerende Seuchenzüge.