Der Eisen-Doktor geht auf die Barrikaden

Es ist keine ausgefallene Kunstperformance, auch keine rostige Satire-Aktion von Jan Böhmermann. Nein, die Demonstration ist ernst gemeint. Es fallen markige Worte. Die Rede ist von der «globalen Eisenlüge» und einer «helvetischen Pionierleistung», die man «ausländischen Standards» opfern wolle. Schliesslich ergreift Beat Schaub das Wort und stellt die Frage, ob die «männlich dominierte Regierung Frauen dafür bestraft, dass sie menstruieren».

Der Basler Hausarzt und Komplementärmediziner ist der Kopf hinter der Aktion auf dem Bundesplatz. Und er ist quasi der Erfinder des Eisenmangelsyndroms samt Behandlung mit intravenösen Eiseninfusionen vor gut 20 Jahren. Heute herrscht in der Schweiz deswegen Eisenschwemme, und dies nur in unserem Land. In Grossbritannien etwa werden tausendmal weniger Eiseninfusionen vorgenommen. In Deutschland und in Österreich, wo der Eisenboom ebenfalls eingesetzt hat, sind es immerhin noch vier- beziehungsweise zehnmal weniger als hierzulande.

Die umstrittene Therapie kostet über 50 Millionen Franken jährlich

Das Geschäft läuft gut. Das sieht jeder, der Schaub in seiner Praxis in Binningen BL, gleich neben dem Zoo Basel, im fünften Stock besucht. Der 63-Jährige, braun gebrannt, sportlich im legeren Hemd, führt mit kurzen, schnellen Schritten durch sein Reich: ein grosser, heller Empfangs- und Wartebereich mit hoher Decke und viel Grünzeug; entlang der Fensterfront rund ein Dutzend schwarze Lederliegen, auf denen sich Frauen Eisenlösungen in die Venen fliessen lassen, während sie auf ihren Smartphones rumtippen. Sie sind die Hauptkundschaft der Praxis.

Eine Stahltreppe führt einen Stock höher, wo der Chef sein noch grosszügigeres Büro hat. Schaub lässt sich in der Besprechungsecke auf dem ebenfalls mit schwarzem Leder bezogenen Sofa nieder. Vor sich ausgebreitet auf dem Salontisch Broschüren, Grafiken, Listen und einige seiner zahlreichen Bücher, darunter das neuste: «Schweizer Eisenalarm».

Heute gehen über 100 Eisenzentren in der Schweiz, Deutschland und Österreich auf Schaub zurück. Hinzu kommen zahlreiche Nachahmer, die ihre Kundschaft ebenfalls grosszügig mit Eisen versorgen. Schätzungen zufolge zahlen alleine die Krankenkassen in der Schweiz derzeit über 50 Millionen Franken jährlich für Eiseninfusionen. Hinzu kommen beträchtliche Summen von Selbstzahlern. Sehr zur Freude der Firma Vifor, die die beiden einzigen Eiseninfusionen in der Schweiz vertreibt.