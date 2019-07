Der Depression davonlaufen

Ein Jahr lang radelten, joggten, ruderten oder steppten die Patienten zweier Psychiatriestationen der US-Universität Vermont viermal in der Woche für je 60 Minuten. Forscher der Stationen wollten in einer Studie prüfen, ob sich die Stimmung der Patienten durch den Sport verbesserte. Der Versuch hatte Erfolg, vor allem bei den depressiven Patienten. Vor dem Sport gaben 22 Prozent von ihnen an, sich glücklich zu fühlen, nach dem Training waren es 75,6 Prozent.