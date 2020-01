Coronavirus: Neuer Verdachtsfall in Basel

Schweizer Unternehmen, die in China tätig sind, haben wegen des Virus Massnahmen ergriffen. Sie schränken Reisen von und nach China ein und informieren ihre Mitarbeitenden über Vorsichtsmassnahmen.

Novartis zum Beispiel hat in China die Mitarbeitenden ermutigt, von zu Hause aus zu arbeiten und den Empfehlungen der lokalen Behörden zum Schutz ihrer persönlichen Gesundheit zu folgen, wie ein Sprecher zur Nachrichtenagentur AWP sagte.

Nestlé untersagte alle nicht zwingenden Reisen von und nach China für Mitarbeitende weltweit. In China seien zusätzliche Biosicherheitsmassnahmen in den Fabriken, Büros und Verteilzentren installiert worden, hiess es beim Nahrungsmittelkonzern. Er betreibt in China 32 Fabriken, aber keine in Wuhan.

Reisestopp noch kaum zu spüren

Die chinesische Regierung hat am Wochenende Gruppenreisen ins In- und Ausland gestoppt. Die Auswirkungen auf die Schweiz hielten sich bis Montag laut Tourismusvertretern noch in Grenzen. Die Gäste, die während der Ferien für das chinesische Neujahresfest in die Schweiz gereist seien, seien bereits da, hiess es bei Hotellerie Schweiz.

Schweiz Tourismus erwartet, dass in den kommenden Wochen und Monaten die Gästezahlen aus China um 30 bis 50 Prozent zurückgehen. Rund 40 bis 50 Prozent der Gäste reisten individuell von China in die Schweiz. Im Umkehrschluss heisst das also, dass ein grosser Teil immer noch über Gruppenreisen bucht.

«Die Reisezeit der Chinesen in der Schweiz beginnt meist erst so ab April richtig», sagte Michael Maeder, Chef des Swiss Travel Centre (STC). Der Reisevermittler für Ferien in der Schweiz, verkauft unter anderem Chinesen über chinesische Reiseveranstalter Gruppenreisen. Der Gruppenreise-Stopp schmerze daher zur Zeit nicht sehr. Diese Woche seien zwei geplante Gruppen abgesagt worden.

2018 buchten chinesische Gäste (inklusive Hongkong) rund 1,5 Millionen Hotelübernachtungen in der Schweiz, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen. Innert zehn Jahren hat sich diese Zahl fast versechsfacht. Inzwischen sind Chinesen für rund 4 Prozent aller Logiernächte verantwortlich.