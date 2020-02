Beim Barte des Verehrten

Forscher, die wissen wollen, warum Männern Haare im Gesicht wachsen oder ob Frauen Bartträger attraktiv finden, kommen oft zu widersprüchlichen Ergebnissen. Es lohnt sich, die haarige Angelegenheit genauer zu betrachten.

Mögen Frauen Bärte?

Das ist nicht eindeutig. Klar ist, dass Frauen, die sich vor Parasiten wie Läusen, Zecken und Ähnlichem ekeln, Bärte bei Männern nicht sonderlich anziehend finden. Überraschenderweise schätzen aber Frauen, die sich sehr stark vor den kleinen Krabblern gruseln, dann doch Bartträger als attraktiv ein. Zu dieser Erkenntnis kam kürzlich ein Team um Barnaby Dixson von der University of Queensland in Brisbane, das seine Ergebnisse im Journal «Royal Society Open Science» veröffentlichte. Die Psychologen sehen den Grund für die unterschiedlichen Reaktionen der Frauen in der Evolution.