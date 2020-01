Wie vegan richtig geht

Die Veganer sind auf dem Vormarsch. Diese Woche demonstrierten Aktivisten in Zürich, ­genannt «Anonymous for the Voiceless», gegen die Ernährung mit tierischen Produkten. Und die Organisation Vegane Gesellschaft Schweiz propagiert mit der Aktion «Veganuary», sich im ­Januar einen Monat lang ohne ­tierische Produkte zu ernähren. ­«Bisher ­haben sich 6500 Leutein der Schweiz angemeldet und ­werden per ­Newsletter mit ­Rezepten und ­Informationen ­versorgt», sagt Raphael Neubur­ger, ­Vorstandsmitglied von ­Vegane Gesellschaft Schweiz. Weltweit seien es 350000 Teilnehmer, eine deutliche ­Steigerung im Vergleich zu den vergangenen ­Jahren.