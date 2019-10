Riskante genetische Spurensuche

Die Anbieter erklären auf ihren Websites, wie sie arbeiten und welche Ergebnisse sie liefern. «Dadurch vermeiden wir eine falsche Erwartungshaltung und erzielen eine grössere Kundenzufriedenheit», sagt ein iGENEA-Sprecher. Kritik gebe es kaum. Viele bieten Zusatzoptionen an: Kunden können Stammbäume anlegen und Datenbanken durchsuchen. Zudem findet man auf den Seiten auch Geschichten über Familienzusammenführungen dank DNA-Analyse mit überglücklichen Menschen, die Dinge sagen wie «Nach Jahrzehnten habe ich endlich meinen Halbbruder in den USA gefunden» oder «Ich fühle mich in vielen Ländern zu Hause. Jetzt weiss ich, wieso».

Medizinische Gentests müssen auch künftig von einer Ärztin oder einem Arzt verschrieben werden.

Eine Ancestry-Sprecherin erklärt: «Wir können die genetische Herkunft in weltweit über 500 Regionen zurückverfolgen.» Neben ganzen Ländern stehen in der Liste auch Kombinationen von Gebieten wie «Nördliches Chihuahua und Südwest-New-Mexico», «Elsass-Lothringen und North Dakota» oder «Sachsen, Iowa und Illinois».

In Ländern wie Irland und England, aus denen viele Menschen in der Ancestry-Datenbank seien und grosse Stammbäume erstellt hätten, könnten einige «genetische Communitys» bis auf einen Radius von ungefähr 16 Kilometern heruntergebrochen werden, so die Sprecherin. Dies sei aber nicht überall möglich, erläutert sie weiter, etwa in Ländern in Mitteleuropa, die eine sehr bewegte Geschichte mit vielen Ein- und Auswanderungswellen hatten.

In der Schweiz bewegen sich sogenannte Lifestyle- und Ahnenforschungs-Gentests derzeit noch in einem legalen Graubereich. Die Gesetzeslücke soll mit der im Juni 2018 vom Parlament abgesegneten Revision des Gesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) gestopft werden. Demnach dürfen solche Tests den Konsumenten direkt oder über das Internet angeboten werden. Medizinische Gentests hingegen müssen wie bis anhin von einer Ärztin oder einem Arzt verschrieben werden. Für beide gilt: Ohne Zustimmung des Nutzers darf keine Information weitergegeben werden, die nebenbei aufgedeckt wurde.

Big Brother Award für den Anbieter Ancestry

Isabelle Bartram vom Verein Gen-ethisches Netzwerk verweist auf Berichte, in denen Tests von verschiedenen Firmen unterschiedliche Ergebnisse bei derselben Person ergaben. «Da es keine Standards oder Überprüfung von Abstammungstests gibt, ist dies nicht verwunderlich.» Zudem könne keine Referenzpopulation vollständig repräsentativ für Menschen in einer bestimmten Region sein.