Herz aus schwarzem Loch und redende Kaugummis

Gerade deswegen ist das von tanzenden Photonen umspielte Porträt von Messier 87* oder M87*, einem mächtigen schwarzen Loch in der Riesengalaxie Messier 87 im Sternbild Jungfrau, vom amerikanischen Wissenschaftsjournal zum «Durchbruch» des Jahres 2019 ausgerufen worden. Hat Sagittarius A*, das schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxie, «nur» die Masse von vier Millionen Sonnen geschluckt, so ist M87* mit bis zu sieben Milliarden verdauten Sonnenmassen weit über tausendmal reicher an Masse, allerdings auch 2000-mal weiter entfernt.

An der hiesigen Universität freut man sich mächtig, dass der Bundesrat gleich zwei Schwerpunktprogramme vergeben hat.

Durchbruch auch in Basel. An der hiesigen Universität freut man sich mächtig, dass der Bundesrat oder Schweizer Nationalfonds an Basels gescheitestes Haus gleich zwei Schwerpunktprogramme vergeben hat. Die Bescherung ist kein Zufall. Die Vergabe, scheint mir, geschah für einmal richtigerweise nach Matthäus 25,29: Wer was hat (oder bietet), dem wird gegeben. Basels theoretische Feststoffphysiker und -physikerinnen sind seit langem damit beschäftigt, sich auszudenken, wie ein Quantencomputer funktionieren müsste.

Bereits seit 1996 ist mit Daniel Loss einer der Pioniere auf dem Gebiet hier tätig. 1998 hatte er mit dem IBM-­Forscher David DiVincenzo einen Vorschlag publiziert, wie man mit Qubits rechnen könnte und was die nötigen Voraussetzungen dazu wären. Das Paper über den «Loss-DiVincenzo-Quantencomputer» ist bis gestern laut Google Scholar 7468-mal zitiert worden.

Inzwischen hat man in der Basler Physik, vertraut mit der Arbeit im Nanobereich, enorme Fortschritte im Umgang mit Qubits, Spins und ­Quantenpunkten gemacht. Dazu sitzt als Partnerin schon fast aus Tradition IBM mit im Boot, die ihrerseits in Sachen Quantencomputer mit Googles Alphabet um die Spitze streitet. Keine schlechte Kombination, mit Spin das gesetzte Ziel zu erreichen: ver­lässliche schnelle Qubits in Silizium zu betreiben.

Es war eben klug, am Biozentrum die Mikrobiologie systematisch auszubauen und auf Spitze zu setzen.

Was für Spin gilt, kann auch Anti­Resist in Anspruch nehmen. Es wird dank über Jahre aufgebauter Expertise mit neuen Methoden versuchen, verborgene Achillesfersen bei resistenten Mikroben zu entdecken. Es war eben klug, am Biozentrum die Mikrobiologie systematisch auszubauen und auf Spitze zu setzen. Mit der baldigen Nachbarschaft zum ETH-­Departement für Systembiologie D-BSSE kommen weitere technische Möglichkeiten der Bioingenieur­wissenschaften wie Mikrofluidik in Griffweite, die den Umgang mit kleinsten Mengen von Flüssigkeiten erlauben und für Forschung und Entwicklung genutzt werden können.