Sieben Tage im September

Grafik vergrössern

Gierszewski führt zu einem kleinen, blumengeschmückten Friedhof, auf dem 15 gefallene Verteidiger der Westerplatte ruhen. Anschliessend führt sein Weg an die Spitze der Westerplatte, wo seit 1966 ein auf einem künstlichen Hügel errichtetes Denkmal aus Granitblöcken 23 Meter in den Himmel ragt. Über eine rosengesäumte Allee gehen Besucher zu einem Open-Air-Museum aus 50 mehr als mannshohen Schaukästen, die die Geschichte der Westerplatte erzählen – auch die ihrer Verteidiger.

«Doch die Geschichte der Westerplatte besteht nicht nur aus jenen sieben Tagen im September», sagt der Stadthistoriker. «Polen, Preussen, selbst Beauftragte Napoleons haben auf der Westerplatte geherrscht. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Danzig zum Deutschen Reich gehörte, war die Westerplatte in erster Linie ein Kurort und florierendes Seebad.»

Von den Gebäuden des September 1939 ist wenig geblieben. Das lag nicht nur an den Granaten der Schleswig-Holstein. Gegen Kriegsende warf die Rote Armee weitere Bomben ab. Was noch erhalten war, kam in kommunistischer Zeit unter die Räder, als der Danziger Hafen einen Teil der Westerplatte als Anlege- und Verladestelle übernahm. Ein weiterer Teil ging an Armee und Grenzschutz. Gut die Hälfte der Westerplatte wurde zum Naherholungsgebiet, mit Bushaltestelle und Wurstbuden, dicht neben dem einzigen vollständig erhaltenen Wachhaus Nr. 1 von 1939. Darin ist seit 1980 eine kleine Ausstellung des Stadtmuseums über die Westerplatte-Verteidiger zu sehen – mit Uniform und Degen von Kommandeur Sucharski.

«Es würde ein Disneyland»

Gierszewski führt weiter, zur ehemaligen Kaserne der Verteidiger. Die sprengten polnische und sowjetische Soldaten erst nach Kriegsende zur skelettartigen Ruine. «Die Kaserne ist auf der Westerplatte der einzige authentische Zeuge des Kriegs und seines Schreckens», sagt er. Gegenüber zeigt das Stadtmuseum Entwürfe der Danziger Architekturbüros Restudio, Proconcept und Fort Targowski für ein Museum, für das sie einen durchsichtigen neuen Pavillon entworfen haben.