Heutige Afrikaner tragen Neandertaler-Erbgut in den Genen

Das «identity by descent»-Prinzip

Das Princeton-Team nutzte dieses sogenannte «identity by descent»-Prinzip, kurz IBD, um Spuren von Neandertaler-DNA im menschlichen Genom von gut 2500 Menschen aus allen Teilen der Welt zu identifizieren. Die Forscher konnten dabei auch Neandertaler-Sequenzen aus der vergleichsweise jüngeren Vergangenheit (50'000 Jahre) von solchen unterscheiden, die aus einer gemeinsamen, sehr viel weiter zurückliegenden Vergangenheit (rund 500'000 Jahre) stammen, als die Vorfahren der Neandertaler Afrika in Richtung Europa verliessen.

Die Paläogenetiker betonen, dass ihre neue Methode sich allein auf Merkmale von Neandertaler-DNA stützt und ohne den bislang üblichen Vergleich mit Referenzpopulationen auskommt, welche die Analysen verzerren könnten. Genau solche Verzerrungen vermuten die Princeton-Forscher bei Studien, die in Menschen aus Ostasien einen höheren Neandertaleranteil im Erbgut ergeben hatten als in Europäern. In beiden Regionen lägen die Werte doch eher nah beieinander, um zwei Prozent.