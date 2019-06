Diese Flugdrohne ist auch ein Fahrzeug

Hinter der Entwicklung stehen Ingenieure des medizinischen Roboterlabors der Ben-Gurion-Universität des Negev. Die Drohne erreicht in der Luft Geschwindigkeiten von bis zu 54 Kilometern pro Stunde. Am Boden fährt sie knapp 10 Kilometer pro Stunde.

Militärischer Einsatz ist nicht geplant

Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde der Prototyp am 21. Mai an der International Conference on Robotics and Automation in Montreal. Unter anderem soll die Roboterdrohne für Paketlieferungen, Unterhaltsarbeiten und die Rettung von Menschen eingesetzt werden. Auch in der Landwirtschaft könnte die Drohne Verwendung finden. Militärische Einsätze sind laut der Ben-Gurion-Universität nicht geplant.